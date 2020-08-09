ممرضة لبنانية أنقذت 3 رضع في انفجار بيروت: سقف الحضانة انهار عليهم

كشفت الممرضة اللبنانية باميلا زينون، كواليس اللحظات التي أعقبت انفجار مرفأ بيروت وكيف تمكنت من إنقاذ 3 أطفال، الأمر الذي أحدث تعاطفا عربيا وعالميا معها على موقفها البطولي، وذلك خلال حوارها في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، من قلب بيروت.

وذكرت "زينون"، أن انفجار مرفأ بيروت بمثابة خراب طال العاصمة اللبنانية، موضحة أن جميع زملائها أصيبوا بسبب تحطم مستشفى الروم التي تعمل بها عقب الحادث مباشرة، "زملائي جميعهم أصيب عقب الحادث وكانت الدماء تسيل منهم والركوم والدماء في كل مكان"، كما ذكرت أن سقف الحضانة انهار على الأطفال وعكفت على إزالة السقف المنهار من فوق الأطفال.

وأشارت الممرضة اللبنانية، إلى أنها كانت تتمنى أثناء إزالة السقف المنهار من فوق الأطفال ألا تجد أحدا منهم مُصابا أو متوفى، كما ذكرت أن الجدران وأسقف المستشفى انهارت على المتواجدين بها، مردفة أنها تمكنت من إزالة السقف الذى انهار على الأطفال الرضع، وتمكنت من أخذ ثلاثة منهم والخروج من المستشفى بعدما تمكن البعض من عمل فتحة في أحد الجدران لإخراج المنكوبين.

وتابعت: "السلالم تحطمت والأبواب أغلقت وبعض الأسقف انهارت إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي ولكن تمكنا من الخروج بمساعدة البعض"، فيما أبدى الإبراشي سعادته من التلاحم المجتمعي الذي يعيشه الشعب اللبناني الآن، ورصد فرق المتطوعين الذين يعملون على مساعدة المنكوبين والمتضررين، إلى جانب الذين يقمون بتنظيف الشوارع ورفع الركام الذى تسبب فيه الانفجار.