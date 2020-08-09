الكرم حاضر وقت الكوارث.. لبناني يقدم مأكولات لطاقم "الإبراشي" في بيروت

أعرب الإعلامي وائل الإبراشي، عن سعادته البالغة بأسلوب وسلوكيات وكرم الشعب اللبناني، خلال تغطيته حلقة خاصة عن حادث انفجار مرفأ بيروت، حيث فاجأ أحد المواطنين الإبراشي بالهتاف "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر"، فما كان من الإعلامي إلا أن رد عليه هاتفًا: "تحيا مصر ولبنان بسلام وأمان"، وذلك خلال برنامجه "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، من بيروت.

بينما فاجأ مواطن لبناني آخر، طاقم عمل "التاسعة"، حيث أحضر مأكولات ومشروبات لطاقم البرنامج، أثناء تصوير الحلقة، فما كان من الإعلامي إلا وقال "على الرغم من الألم الذى يعانيه الشعب اللبناني والحالة التي يعيشها المواطنون وكيف يفكرون في إعادة مكاتبهم للعمل مرة أخرى إلا أنهم لا ينسون الكرم ويقدمون الطعام لطاقم التصوير".

من ناحية أخرى، أجرى الإعلامي وائل الإبراشي، حوارًا مع أحد اللبنانيين المسنين ممن شاهدوا لحظة الانفجار من داخل محله، فذكر أن الانفجار اسقطه أرضًا كما أسقط أحد الجدران الموجودة داخل محل، بينما كان الإبراشي يقدم حلقته متجولًا على قدمه ويتفقد أثار الخراب والدمار الذي خلفه انفجار مرفأ بيروت.