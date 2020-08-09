القوي العاملة: صرف 622 ألف جنيه مٍنحاً لـ625 عامل غير منتظم ببني سويف

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن المنح التي تم صرفها للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمحافظة بني سويف بلغت 622 ألف جنيه لـ 625 عاملا كما تم صرف 3 منح مولود لـ 3 عمال، ومنحة زواج لعامل آخر ، في إطار رعاية تلك الفئة اجتماعيا وصحياً.

وأضاف الوزير في بيان صحفي اليوم، أن مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر قامت بتعيين 137 شاباً منهم 3 من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين بها 171 شابا.

وأضاف أن المديرية تلقى الوزير تقريرا بذلك من سعيد عبد الراضي مدير المديرية ، أشار فيه إلي أنه خلال يوليو الماضي قامت المديرية باستخراج 8 تراخيص عمل الأجانب يعملون في نطاق المحافظة، وتجديد التراخيص 3 تراخيص لآخرين.

وأوضح مدير المديرية أنه تم قياس مستوى مهارة 30 عاملا، واستخراج رخصة مزاولة مهنة لنفس العدد خلال الشهر الماضي من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وأشار عبدالراضي إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على 258 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير محضرين، في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 68 منشأة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد أسفر التفتيش عن تحرير 5 محاضر سلامة وصحة مهنية.

وأضاف أن المديرية قامت تلقت 377 شكوى علاقات عمل ، تم تسوية 132 منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم اتخاذ إجراء قانوني تجاه 15 شكوى، وتبقى 230 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.