رئيس الأعلي للإعلام يجتمع بإدارات الرصد في المجلس

قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن كرم جبر رئيس المجلس، عقد اجتماعا منذ عدة أيام بإدارت الرصد بالمجلس استعدادا لتجهيزها لمهامها المقبلة، وأكد جبر أن انتخابات مجلس الشيوخ هي الحدث الأبرز المنتظر في الفترة المقبلة، و المجلس يوليها اهتماما كبيرا.

وأشار كرم جبر، بحسب بيان للمجلس على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، إلى ضرورة جاهزية إدارات الرصد باستمرار، و متابعتهم وسائل الإعلام المختلفة بكل دقة و شفافية ، كما استمع لتعليقات أعضاء الإدارات و مطالبهم، وشرح لهم رؤيته للمرحلة المقبلة ، وحسهم علي ضرورة التواصل المستمر معه، وانه يرفع أي حواجز تعيق هذا طالما في مصلحة العمل.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أطلق صفحة رسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بدءا من 15 يوليو الماضي ووضع شعار المجلس في أول تدوينة له ثم نشر تباعا أخبار وأنشطة المجلس التي تمت منذ تم اختيار التشكيل الجديد.

كما اعتمد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الشعار الجديد الخاص به، ليبدأ استخدامه ابتدءا من الثلاثاء الماضي، وأكد كرم جبر رئيس المجلس، أن الشعار الجديد جرت الموافقة عليه بعد عرضه على المجلس في اجتماعه الأخير، والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة من الأعضاء.