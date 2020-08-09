أسعار العملات اليوم الأحد 9-8-2020 في مصر

تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الأحد 9 أغسطس الحالي، وترصد "الوطن" متوسط سعر الصرف في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع، وسجّل في بنك الإسكندرية نحو 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 20.90 جنيه للشراء، و21.11 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجّل نحو 20.67 جنيه للشراء، و21.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 18.70 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.70 جنيه للشراء، و18.02 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.15 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع، وسجّل في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 4.12 جنيه للشراء، 4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية نحو 4.27 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر نحو 4.31 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.