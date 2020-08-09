عشيش: التصويت عن طريق البريد الإلكتروني سهل للمصريين في الخارج عملية الانتخاب

قال محمود عشيش، عضو المجلس الرئاسي لاتحاد المواطن المصري بالخارج، إن المصريين في الخارج وتحديدا في الكويت يؤمنون بحقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية في الانتخابات "مجلس الشيوخ"، وأن الجالية المصرية في الكويت تحصل على المركز الأول على مستوى المصريين في الخارج في عملية التصويت.

وأضاف عشيش، خلال مداخلة عبر سكايب من الكويت، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنه على مدار الأسبوعيين الماضيين كان هناك بعض الحملات للتوعية على السوشيال ميديا سواء من قبل وزارة الهجرة أو من البعثات الدبلوماسية بأهمية الإدلاء بالأصوات في انتخابات مجلس الشيوخ.

وتابع، أنه تم عمل أكثر من ندوة مع أكثر من مرشح لكي نشرح للمصريين في الخارج ما هي طريقة التصويت لأنها تختلف عن الاستحقاقات السابقة التي كان لابد من الحضور شخصيا لمقر البعثة الدبلوماسية ولكن اليوم بسبب ظروف فيروس كورونا والأحداث العالمية أصبح التصويت عن طريق البريد الإلكتروني.

واستكمل، أن التصويت عن طريق البريد الإلكتروني سهل للمصريين في الخارج عملية التصويت بشكل كبير.