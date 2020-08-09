تفاصيل القبض على "العاشق المجنون" في البحيرة: يبتز السيدات بمقاطع فاضحة

اعترف "عاطل" بمحافظة البحيرة، بتفاصيل ابتزازه للسيدات والفتيات اللاتي يدرسن بالجامعات بعد خداعهن بحجة الزواج منهن والحصول على صور خاصة بهن، قائلًا: "أنا كنت عاوز أجمع فلوس؛ فعملت حساب بالفيس بوك باسم العاشق المجنون".

وأضاف المتهم فى محضر الشرطة، أنه استغل أكثر من 8 سيدات خلال الأشهر الماضية، بعد أن تعرف عليهن وأوهمهن بالزواج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، ألقت القبض على "عاطل" مقيم بالمحافظة، لإرساله رسائل لحساب إحدى السيدات، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تضمنت عبارات تهديد وإبتزاز للحصول على مبالغ مالية، نظير عدم نشر صور ومقاطع فيديو خاصة بهن.

كما عثر بحوزته على "هاتف محمول"، وبفحصه تبين وجود صور ومقاطع فيديو خاصة بالمجنى عليهن، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة، لابتزاز الشاكية بغرض الاستفادة ماديًا.

كما تبين إنشائه حسابين آخرين، بانتحال اسم مستعار، واستخدامهما فى ابتزاز السيدات بصور وفيديوهات تحصل عليها عن طريق التعارف عليهن.