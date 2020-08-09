محافظ الدقهلية وأعضاء الرقابة الإدارية يتفقدون جاهزية مقار لجان الشيوخ

قاد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وهيثم الشيخ، نائب المحافظ، اليوم، حملة مكبرة للمرور على مقار اللجان الانتخابية والمستشفيات والمخابز ووحدات تقديم الخدمات للمواطنين التابعة للإدارة المحلية ومنافذ بيع السلع للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة.

شارك في الحملة منال الغندور، السكرتير المساعد للمحافظة، ووكلاء الوزرات، ومديري مديريات الصحة والطب البيطري والتموين والتضامن الاجتماعي، وتم تشكيل فرق عمل للمرور على المنشآت والمحلات والمستشفيات والمطاعم والمخابز ودور الرعاية.

وتفقدت الحملة مدرسة الكردي التجارية المتطورة كأحد مقار الانتخابات للاطمئنان على الجاهزية لاستقبال المواطنين للتصويت، كما تفقدت مقر مجلس المدينة، والمركز التكنولوجي التابع له.

ووجه محافظ الدقهلية، رئيس المدينة بسرعة تنفيذ أعمال الصيانة والدهانات اللازمة داخل المبنى لتوفير بيئة ملائمة للعاملين، وتحقيقًا لرضاهم وللمواطنين المترددين لقضاء مصالحهم.

كما تفقد المحافظ، مدرسة الفريق محمد مرسي الابتدائية، للاطمئنان على استعدادات الانتخابات، كما تفقد مرفقين لمياه الشرب بالمدينة، وأخذ عينات من المياه لتحليلها، إضافة إلى تفقد مدارس الشهيد اللواء رفعت عاشور الثانوية بنين، واللواء هارون محمد حسن الإعدادية بنات بالمدينة.