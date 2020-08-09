حرائق واستقالات بعد انفجار ميناء بيروت

شهد لبنان، الثلاثاء الماضي، انفجارا في ميناء بيروت، والذي أودى بحياة 158شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتسبب في تشريد نحو 300 ألف من سكان العاصمة ممن تصدعت منازلهم أو تضررت بشدة، بينهم 100 ألف طفل، وفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".

ومنذ الانفجار، يشهد الشارع اللبناني والساحة السياسية حالة من الغليان، حيث شهدت شوارع بيروت، أمس السبت، اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن، وعلى المستوى السياسي قدم عدد من المسؤولين استقالاتهم سواء من البرلمان أو من الحكومة، كما شهدت البلاد عدة حرائق.

واليوم، شهدت منطقة النبطية حرائق متنقلة، وتعمل فرق الدفاع المدني على إخمادها، وقالت قناة "إل بي سي" اللبنانية: "اندلع حريق كبير في حي سكران في بلدة حاروف الجنوب، أتى على مساحة كبيرة من الأراضي".

واندلع حريق آخر بمحاذاة ثانوية حسن كامل الصباح في النبطية، وتعمل فرق الدفاع المدني على إخماده.

كما اندلع حريق كبير في تلة مار إلياس في منطقة حارة صيدا قرب مركز للجيش اللبناني، وذكرت "إل بي سي"، أن سيارات الإطفاء وعناصر الجيش حاولت السيطرة على الحريق.

وجاء ذلك بعد يومين من اندلاع حريق هائل في جبل مشغرة، في البقاع الغربي، وسارعت عناصر من الجيش والدفاع المدني والأهالي، إلى العمل على محاصرة النيران، في ظل ظروف صعبة نظرا لوعورة المنطقة، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

واتسعت دائرة النيران بسبب الرياح، وطالت النيران العديد من المنازل على أطراف البلدة من جهة جبل مشغرة قرب حي المنشية في الحارة الفوقا، بالإضافة إلى أشجار السنديان المعمر، وانضم إلى مكافحي الحريق عناصر من الهيئة الصحية الإسلامية والبلدية ومتطوعون.

وناشد أبناء المنطقة كل من يستطيع المساعدة التدخل، مطالبين قيادة الجيش بإرسال مروحية للإسهام في عمليات إخماد الحريق.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تجري فيه الأجهزة القضائية اللبنانية، تحقيقا في انفجار ميناء بيروت.

وقالت السلطات اللبنانية، إن الانفجار ناجم عن تخزين كمية ضخمة من مادة نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، منذ 6 سنوات.

كما جاءت حرائق اليوم، بعد 24 ساعة من اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية، في شوارع بيروت، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت رفضًا لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية وتداعيات الانفجار المدمر الذي وقع بالعاصمة قبل أيام.

وتمكّنت القوى الأمنية بمؤزارة من الجيش اللبناني، من إخراج المتظاهرين الذين اقتحموا مقر وزارة الخارجية، واعتصموا بداخلها في إطار الاحتجاجات الشعبية، حيث سبق هذا الإجراء انسحاب معظم المتظاهرين وخروجهم من تلقاء أنفسهم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزيرة الإعلام اللبناني منال عبدالصمد، استقالتها من الحكومة، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وأعلن النائب اللبناني نعمة إفرام، استقالته من البرلمان، وجاء ذلك بعد وقت قليل، من إعلان وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبدالصمد، استقالتها من الحكومة اللبنانية.

وكان رئيس حزب الكتائب اللبناني سامي الجميل، أعلن أمس السبت، استقالة نواب الحزب من البرلمان.