عاجل.. استقالة وزيرة الإعلام اللبنانية

أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية استقالتها من الحكومة، وذلك حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.

وكان رئيس حزب الكتائب اللبناني سامي الجميل، أعلن، أمس السبت، استقالة نواب الحزب من البرلمان.

وجاء ذلك بعد يوم من اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية، في شوارع بيروت على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت رفضًا لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية وتداعيات الانفجار المدمر الذي وقع بالعاصمة قبل أيام جراء التفجير الذي شهده ميناء بيروت البحري.

وتمكّنت القوى الأمنية بمؤزارة من الجيش اللبناني من إخراج المتظاهرين الذين اقتحموا مقر وزارة الخارجية واعتصموا بداخلها في إطار الاحتجاجات الشعبية، حيث سبق هذا الإجراء أن انسحب معظم المتظاهرين وخروجهم من تلقاء أنفسهم.

وينطلق، في وقت لاحق اليوم، المؤتمر الدولي لإغاثة لبنان، عبر الفيديو كونفرانس، بمشاركة من الولايات المتحدة إلى فرنسا مرورًا بالصين وروسيا ومصر لدعم لبنان بعد الانفجار الهائل الذي هز بيروت، وسط معاناة من أزمة اقتصادية خطيرة.

وقالت شبكة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية، إنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيشارك في المؤتمر، حيث غرد -بعد إجرائه محادثة هاتفية مع الرئيس اللبناني ميشال عون سبقتها أخرى مع منظم المؤتمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون- أن "الجميع يريد المساعدة".

وأوضح ترامب، "سنعقد مؤتمرًا عبر الفيديو الأحد مع الرئيس ماكرون وقادة من لبنان ومن مختلف أنحاء العالم".