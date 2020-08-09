وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج يهتمون بمجلس النواب أكثر من الشيوخ

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج، إن المصريين في الخارج كانوا ينتظرون الانتخابات كمظاهرة في حب بلدهم ولكن بسبب هذه الظروف الخاصة بفيروس كورونا لن نستطيع عمل ذلك.

وأضافت مكرم خلال مؤتمرا صحفيا تعقده الآن أن انتخابات مجلس الشيوخ استحقاق هام ومهم جدا للمصريين في الخارج أن يشاركوا في هذه العملية السياسية الهامة، مؤكدة على أن المصريين في الخارج كانوا يقفوا على أبواب السفارات من الساعة التاسعة في كل انتخابات للإدلاء بأصواتهم.

ولفتت مكرم إلى اهتمام المصريين بالخارج بانتخابات مجلس النواب أكثر من مجلس الشيوخ، "البعض مهتمون أكثر بمجلس النواب، خصوصا مع وجود من يمثلهم ولكن انتخابات مجلس الشيوخ هامة أيضا ولكن المشاركة في هذا الاستحقاق مهم".