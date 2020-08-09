القصة الكاملة لمحاولة هتك عرض طفلة بمقابر الحوامدية

قررت النيابة العامة حبس شاب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة محاولة اغتصاب طفلة وهتك عرضها، فى منطقة الحوامدية، وطلبت الجهات المختصة تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التى جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بقيام شاب باستدراج فتاة لم يتجاوزر عمرها 8 سنوات، إلى منطقة المقابر بالحوامدية وبمجرد تجريدها من ملابسها قامت الطفلة بالصراخ وتصادف مرور شابين، وأسرعوا إلى مكان الاستغاثة وتمكنوا من إنقاذ الطفلة.

وعقب تحرير بلاغ بالواقعة، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وفحصت الكاميرات وناقشت الطفلة التي أدلت بأوصاف المشتبه فيه، وتمكنت القوات من ضبطه، وأخطرت الجهات المختصة التى تباشر التحقيق.