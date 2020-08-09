مكرم: المصريون بالدول الأوروبية وأستراليا سينتخبون يوم الاثنين فقط

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن المصريين بالخارج يصوتون في انتخابات مجلس الشيوخ عبر البريد السريع والمستعجل، ولكن البريد يوم الأحد معطل، ولا يعمل لأنها العطلة الرسمية في الدول الأوربية وأستراليا وغيرها من البلدان الأجنبية، وبالتالي المصريون بالخارج هناك ليس أمامهم فرصة حقيقية للتصويت سوى يوم الاثنين.

وأضافت مكرم خلال مؤتمر صحفي تعقده الآن "اختاروا من بدري المرشحين"، مشددة: "هذه التجربة تستحتق التقدير والتقييم، ودور وزارة الهجرة إبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات بأبعاد التجربة وخصوصا أن التجربة جديدة على المصريين بالخارج ولابد من تقييم هذه التجربة، خصوصاً أن مجلس النواب انتخاباته أصبحت قريبة، ولابد أن نشيد بحرص الدولة على مشاركة المصريين في الخارج في هذا الاستحقاق".

وأشارت مكرم إلى أن بعض المصريين بالخارج اشتكى من طول مدة تحميل القوائم على موقع الهيئة وكان على الفور يتم التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات وحلها، وغرفة العمليات مستمرة في العمل لحل أي مشكلة وأي سبب للتعطيل.