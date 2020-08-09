"تشريعية النواب" تناقش رفع الحصانة عن رئيس الزمالك في واقعة "الأهلي"

بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعها منذ قليل، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، وقالت مصادر برلمانية إن اللجنة ستناقش طلب رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك في واقعة الإساءة إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وحضر مرتضى، الاجتماع المنعقد، الآن، وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قد أرسل خطابًا للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وكل قيادات الدولة ومسؤوليها؛ مطالبًا بالتفعيل العاجل للقانون برفع الحصانة عن مرتضى منصور رئيس الزمالك، بعد ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، في فيديو تم تصويره داخل نادي الزمالك، يتضمن عبارات قاسية وردت على لسان رئيس نادي الزمالك تسيء لرئيس النادي الأهلي.

كان النادي الأهلي قد أعلن تقدم "الخطيب" ببلاغ للنائب العام، الأحد الماضي، ضد رئيس الزمالك، بعد فيديو منسوب إليه منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب الخطيب، في خطابه، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حتى يتسنى خضوع رئيس نادي الزمالك للتحقيق.