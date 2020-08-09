اليوم.. "تعليم النواب" تناقش تعديلات قانون الجامعات

تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور سامي هاشم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972.

ويأتي هذا التعديل في إطار ما فرضته أزمة فيروس كورونا من حاجة ماسة؛ لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية على نحو يحقق استمرارية العملية التعليمية وبما يضمن المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، في ضوء اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات والمعاهد المختلفة.