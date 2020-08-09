مكرم: المصريون بالخارج المتواجدون حاليا بمصر من حقهم الانتخاب بالداخل

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن المصريين في الخارج في الدول غير المستقرة مثل ليبيا وسوريا واليمن ولبنان وغيرها من الدول التي تعاني من اضطرابات وأزمات، يواجهون بعض الصعوبات أثناء استخدامهم البريد، ولكن أي مصري في الخارج متواجد على أرض الدولة المصرية من حقه الانتخاب مع المصريين في الداخل وأغلب المصريين العاملين بالخارج يقضون إجازاتهم الآن بمصر.

وأضافت "مكرم" خلال مؤتمر صحفي تعقده، الآن: "اختاروا من بدري المرشحين"، مشددة: "هذه التجربة تستحق التقدير والتقييم، ودور وزارة الهجرة إبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات بأبعاد التجربة وخصوصًا أن التجربة جديدة على المصريين بالخارج ولابد من تقييم هذه التجربة، خصوصًا أن مجلس النواب انتخاباته أصبحت قريبة، ولابد أن نشيد بحرص الدولة على مشاركة المصريين في الخارج في هذا الاستحقاق".

وأشارت "مكرم" إلى أن بعض المصريين بالخارج اشتكوا من طول مدة تحميل القوائم على موقع الهيئة وكان على الفور يتم التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات وحلها، وغرفة العمليات مستمرة في العمل لحل أي مشكلة وأي سبب للتعطيل.