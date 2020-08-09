الوطنية للانتخابات: تصويت المصريين بالخارج لمن سجل بياناته مسبقا بموقع الهيئة

جددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مطالبتها للمواطنين المصريين في الخارج عدم الذهاب لمقار السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، مؤكدة أن التصويت سيكون عبر البريد السريع لمن سجلوا بياناتهم مسبقا على موقع الهيئة في الفترة من 25 وحتى 31 يوليو الماضي.

وقال المستشار لاشين إبراهيم لـ"الوطن" إنه لا يجوز الإدلاء بالتصويت في الخارج دون اتخاذ إجراءات التسجيل المسبق بالنسبة للمصريين بالخارج، موضحا أن الهيئة اتخذت كل الإجراءات لتأمين عملية التصويت، وذلك من خلال إتاحة التسجيل عبر الموقع الالكتروني للهيئة في الفترة من 25 وحتى 31 يوليو الماضي لمن يرغب في التصويت بالانتخابات،

مؤكدا أنه سوف يتاح للناخب المقيم في الخارج يومي الاقتراع تحميل الإقرارات وبطاقات الاقتراع الخاصين به، ويتم تحميل الإقرار وبطاقات الاقتراع من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات باستخدام الرقم الكودي السري الذي حصل عليه بعد عملية إتمام التسجيل، وغير مسموح للناخب بالتوجه إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية التي ينتمي إليها ولكن سيكون الاقتراع من خلال إرسال رأي الناخب بالبريد على عنوان بعثته الدبلوماسية.

ويضع الناخب بطاقتي الاقتراع داخل مظروف لا يدون عليه أي معلومة أو بيانات من الخارج ثم يضعه داخل مظروف آخر ويرفق معه إقرار التصويت وصور ضوئية من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي، ووثيقة الإقامة بالدول محل التصويت، ويدون على المظروف الثاني من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها، ثم ترسل الأوراق للجنة عن طريق البريد المستعجل و ذلك من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة خلال يومي التصويت، وإذا لاحظ رئيس اللجنة بالخارج تكرار الرقم الكودي يتم إبطال الصوت واستبعاده.