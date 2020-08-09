الهجرة: ننتظر من المصريين بالخارج مشاركة إيجابية في انتخابات "الشيوخ"

قالت مها سالم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج: إن الوزارة بذلت جهدًا كبيرًا لتشجيع المصريين بالخارج على الإدلاء بصوتهم والمشاركة في واجبهم السياسي خلال انتخابات مجلس الشيوخ، وننتظر من الجميع مشاركة إيجابية وفعالة، خاصة وأنهم نقطة الإنطلاق والبداية لأي مشاركة سياسية.

وأضافت سالم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن الدولة يسرت للمصريين بالخارج اليوم الامكانيات التي تساعدهم على الإدلاء بأصواتهم في ظل ظروف فيروس كورونا، حيث يدلي الناخبين بأصواتهم عبر البريد السريع.

وتابعت، أن الوزارة قامت بحملة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الرسمية للوزارة بتعريف المصريين بالخارج بكل الخطوات بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإنتخابات ونشر فيديوهات قصيرة توضح خطوات الانتخابات، كما تم تخصيص أرقام للتواصل للرد على أي استفسار قد يواجه المواطنين بالخارج.

وأوضحت، أنه يوجد ارتياح من جانب المصريين بالخارج للمشاركة في هذه الانتخابات حتى وإن كانت الآليات تحتاج إلى مزيد من الشرح، مشيرةً إلى أن التواصل بالبريد الإلكتروني والتصويت من خلاله كان مطلب هام للمصريين بالخارج ليس بسبب جائحة كورونا فقط، ولكن بسبب تباعد مقر الإقامة عن السفارات والقنصليات في مدن مختلفة.

وأكدت، أن غرفة عمليات وزارة الهجرة بدأت متابعة سير عملية التصويت للمصريين بالخارج والرد السريع على أي استفسار.