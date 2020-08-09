السودان يقاطع مفاوضات السد الإثيوبي.. ويضع شروط التراجع عن القرار

أكد السودان، أنه سيقاطع مفاوضات السد الإثيوبي، غدا الاثنين، لعدم التزام إثيوبيا بالأجندة المتفق عليها.

وكانت إثيوبيان أعلنت استئناف مفاوضات السد، الاثنين، فيما صرح مصدر حكومي سوداني، بأن الخرطوم، ترفض العودة للمفاوضات من دون التزام أديس أبابا، بالأجندة المتفق عليها.

وبحسب المصدر السوداني، فإن الأجندة المتفق عليها تنحصر في قواعد الملء والتشغيل للسد، مشيرا إلى أن الوسيط الأفريقي طرح العودة للتفاوض ومناقشة التحفظات خلال المناقشات، وهو المقترح الذي رفضه السودان وفقا لقناة "العربية".

والأسبوع الماضي، علقت مصر، مشاركتها في مفاوضات السد، موكدةً أن إثيوبيا لم تقدم أي قواعد لتشغيل السد.

وذكرت وزارة الموارد المائية المصرية، في بيان رسمي، أن "وزير المياه الإثيوبي قام بتوجيه خطاب لنظرائه في كل من مصر والسودان، مرفقاً به مسودة خطوط إرشادية وقواعد ملء السد لا تتضمن أي قواعد للتشغيل، ولا أي عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق، فضلاً عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات".

وأكدت مصر، أن الخطاب الإثيوبي جاء خلافاً لما جرى التوافق عليه في اجتماع برئاسة وزراء المياه، والذي خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية.