مساعد وزير الخارجية الأسبق: تصريحات الرئيس عن سد إثيوبيا كانت حاسمة

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، حول السد الإثيوبي، أوضحت بشكل صريح معنى القيادة السياسية الرشيدة والمواقف التي تلتزم بالوعي والحكمة والموضوعية وبالترفع عن الصغائر، مشيرا أن الرئيس أكد على أن مصر متمسكة بحقوقها ونهر النيل شاهد على حضارتها التي قامت على هذا النهر وبالتالي حقوقها ليست محلا للنقاش والحصول عليها يتم من خلال المفاوضات.

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أن الأفراد التي تردد دائما الحديث عن الحل العسكري، الرئيس استبعدها، ولكنه أكد أن مصر تستطيع أن تحافظ على مصالحها وأشار أن "الأسد لا تؤكل حصته"، بمعنى أن تقوية ساعدك الداخلي والعمل الجاد والمخلص وبناء الوطن يساهم في مواجهة التحديات وأن الخير يأتي من الجنوب أثيوبيا والسودان، وبالتالي لا حديث إلا عن معركة دبلوماسية تفاوضية جادة تقود مصر لاتفاق يسمح لإثيوبيا بتحقيق أهدافها في التنمية وتوليد الكهرباء وحتى يتحول النهر لإطار من التعاون وليس سببا للمواجهة.

وتابع، أن الرئيس تحدث بوعي قائد وبحكمة أفريقية وبفهم لطبيعة النهر ولطبيعة المعركة التي نخوضها مع الأشقاء وهي معركة سياسية دبلوماسية تستلزم منا مزيدا من الصبر والوعي وحتى تحقق كل الأطراف مصالحها، وأن مصر تسعى لأجل اتفاق للملء والتشغيل للسد يحفظ حقوق مصر المائية وفقا لاتفاق قانوني ملزم ونحن على مقربة من تحقيق هذا الهدف ومهما طال فمصر ستصر على التفاوض ولديها تواصل مع الأطراف سواء كان مكتب الاتحاد الأفريقي والرئاسة الجنوب أفريقية والأطراف الثلاث للبدء ونحن اليوم في السودان لتنسيق المواقف بحكم أن مصر والسودان هما دولتا المصب المعنيان بالوصول لاتفاق.