الهجرة: سنقيم تجربة الانتخاب عبر البريد للمصريين في الخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنّ تجربة انتخابات مجلس الشيوخ عبر البريد السريع بالنسبة للمصريين للخارج، سيتم تقييمها ورفعها لرئيس الوزراء ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لافتة إلى أنّه يتم تمثيل المصريين بالخارج في مجلس النواب، والهيئة الوطنية للانتخابات الوحيدة التي تحدد كيف يتم إجراء الانتخابات وكيفية تمثيل المصريين بالخارج.

وأضافت مكرم، خلال مؤتمر صحفي منعقد حاليا، أنّ الدولة المصرية أعطت للمصريين في الخارج الحق في التصويت والانتخاب، موضحة أنّه يجب التمتع بهذا الحق الذي وفرته الدولة المصرية والتصويت.