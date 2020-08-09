أسماء مقرات لجان انتخابات مجلس الشيوخ بجنوب سيناء

أنهت محافظة جنوب سيناء، الاستعدادات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ، المقرر انطلاقها يوم الثلاثاء المقبل، وتنتهي يوم الأربعاء.

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من تجهيز وإعداد جميع مقرات اللجان الانتخابية، وتزويدها بكافة الإمكانيات لتسهيل العملية الانتخابية على المشرفين والناخبين.

وأوضح المحافظ أن مدينة الطور تضم 8 لجان وهم لجنتان بمدرسة رفاعه الطهطاوي الإعدادية، ولجنتان بمدرسة علي مبارك الابتدائية، ولجنتان بمدرسة الشهيد عمرو شكري، ولجنة مدرسة بدر الابتدائية، واجنة بمدرسة طه حسين الابتدائية.

وتابع: "تضم مدينة رأس سدر لجنتين، وهما لجنة بمدارس الشهيد سيد زكريا الابتدائية، ولجنة بمدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية بنين، وفي مدينة أبورديس لجنة واحدة بمدرسة أبورديس الإعدادية المشتركة، ولجنة بمدينة سانت كاترين في مدرسة السلام، ولجنتين بمدينة شرم الشيخ إحداهما بمدرسة جيل أكتوبر بهضبة أم السيد، والأخرى في حي النور".

وأكمل: "في مدينة دهب لجنة واحدة بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية، ولجنة بمدينة نويبع في مدرسة بلال بن رباح الإعدادية، ولجنة بمدينة طابا بمقر مبنى مجلس المدينة القديم، ولجنة بمدينة أبوزنيمة في مدرسة أبوزنيمة الإعدادية".

جدير بالذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ بجنوب سيناء، تشهد تنافس بين خمسة مرشحين، ويبلغ عدد أصوات الناخبين 89747، موزعين على 15 مقرا انتخابيا، بإجمالي 18 لجنة فرعية بمدن المحافظة التسع.