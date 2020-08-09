حسب الله: المصريون قادرون على تحديد مستقبلهم عبر انتخابات مجلس الشيوخ

أكد الدكتور صلاح حسب الله ‏المتحدث باسم مجلس النواب، أهمية انتخابات مجلس الشيوخ باعتباره الغرفة الثانية الداعمة لمجلس النواب والحكومة في السياسة التشريعية وترجمة السياسة العامة للدولة.

وقال "حسب الله"، في بيان أصدره اليوم الأحد، إن الانتخابات ستتم بالنظامين القوائم والفردي، ومن المعروف أنه لا توجد سوى القائمة الوطنية، حيث لم تترشح أي قوائم آخرى، وهي مكونة من 11 حزبا ولها تركيبه سياسية متوازنة وتمثل مختلف الشرائح والتيارات السياسية بالمجتمع.

وطالب "حسب الله" بدعوة المواطنين لانتخاب هذه القائمة، مع اختيار أفضل العناصر الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ اليوم وغدا بالخارج، ويومي الثلاثاء والأربعاء المقلبين بالداخل.

ولفت إلى أن المصريين الذين ضربوا أروع أمثلة ‏فى استرداد دولتهم في ثورة 30 يونيو عام 2013 قادرون على تحديد مستقبلهم الآن من خلال المشاركة الإيجابية فى العملية الانتخابية.

ووجه متحدث البرلمان رسالة إلى المواطن المصري قائلا: لا تبع صوتك‏ عليك الاختيار الصحيح، اختار من يشارك في صنع السياسة العامة للدولة ومواجهة المشكلات ومن يكون قادرا على تمثيلك.