الكاثوليكية تدعو للمشاركة في انتخابات الشيوخ: واجب وطني

دعت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، المصريين إلى الخروج بكثافة والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، باعتبار أن ذلك "واجب وطني".

وقال الأنبا باخوم، النائب البطريركي للكنيسة الكاثوليكية في مصر، إن كل الكنائس الكاثوليكية تؤكد ضرورة مشاركة جميع الناخبين في العملية الانتخابية لأنه حق وواجب لكل مواطن.

وأضاف باخوم، لـ"الوطن"، إن المشاركة هي ممارسة لحق المواطن بأن يختار من يمثله في مجلس الشيوخ الذي يعد مجلساً مهمًا لقيادة الدولة، كما أنه "واجب" لأن هذا دور كل شخص بأن يكون كل واحد إيجابيًا وفعالًا ويشارك بدوره، مضيفا: "وبالتالي ككنيسة كاثوليكية نهتم جدًا بالعمل الاجتماعي دون التدخل في السياسة، ولكن في مبادئ أسس سياسية سليمة تحافظ على الحرية وحقوق الإنسان والتقدم والنمو والازدهار".