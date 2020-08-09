نادي القضاة: غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير أعمال انتخابات مجلس الشيوخ

صرح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن نادي قضاة مصر قرر تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن رئيس النادي بنادي القضاة بشامبليون لمتابعة سير أعمال انتخابات مجلس الشيوخ من كل جوانبها بدءا من استلام قضاة مصر الأجلاء المظاريف وحتى انتهاء عمليتي الاقتراع والفرز.

وتابع المستشار في تصريحات صحفية: "ستتلقى الغرفة كل الشكاوى والملاحظات التي يتم إبداؤها من القضاة القائمين على الإشراف في العملية الانتخابية، والعمل على حل تلك المشاكل وتوفير جميع الوسائل والسبل التي تهيئ لهم أداء واجبهم الوطني على الوجه الأكمل وتغطية كل الأضرار التي قد تصيب - لا قدر الله - السادة الزملاء إبان الانتقالات أو تسيير العملية الانتخابية، داعين الله أن يحفظ قضاة مصر ويعينهم على أداء رسالتهم السامية".