"نادي القضاة": الأربعاء المقبل أول تجربة للتقاضي عن بعد

قال المستشار رضا محمود السيد المتحدث باسم نادي القضاة، إن القضاة مهمومون بمسألة التقاضي الإلكتروني، مؤكدًا أن مصر وضعت أقدامها على الطريق الصحيح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E، أنه بعد التوجيه الرئاسي بالإسراع في الميكنة والتحول الرقمي وتحديث البنية التشريعية المنظمة للإجراءات، عكفت وزارة العدل مع وزارة الاتصالات على إعداد برنامج متكامل، لمسألة التقاضي عن بعد.

وتابع: "نثمن التقاضي عن بعد، وهو تطبيق كافة إجراءات التقاضي منذ تسجيل الدعاوى وتسجيل رسومها ووصولا إلى صدور الحكم وتنفيذه، عن طريق شبكة الإنترنت".

وأشار إلى أن التقاضي عن بعد يوفر وقتًا وجهدًا ونفقات وعدالة ناجزة، إلا أن ظروف أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد جعلت التقاضي عن بعد ضرورة ملحة جدًا: "لم نكن نتوقع هذا التطور خلال 4 أشهر، وبعد يومين ستتم تجربة أولى للتقاضي عن بعد في محكمة القاهرة الجديدة وهي نقلة نوعية كبيرة".