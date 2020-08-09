لجان خاصة للمرأة وأتوبيسات لنقل الناخبين بالمجان في سفاجا

استعدت أجهزة مدينة سفاجا برئاسة هدى المغربي، رئيس المدينة، لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بغرفة عمليات رئيسية، ورفع درجة الاستعداد بالمدينة للمتابعة على مدار الساعة وتخصيص أتوبيسات بالمجان لنقل الناخبين للجان ولجان خاصة لكبار السن والمرأة.

كما تم تجهيز ورش وتعقيم جميع اللجان والمناطق المحيطة، مع التأكيد على استمرار تلك الحملات بصفة دورية وتكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها مع الوقوف على مسافة واحدة تأكيدا للحيادية والشفافية.

وناشدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، المواطنين بضرورة الخروج إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن صوتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي للنهوض بالأمة؛ مؤكدةً على أهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات كواجب وطني وحق دستورى لكل مواطن مصري.

وأوضحت المغربي، في تصريحات لها اليوم الأحد، أنه تشجيعًا للمشاركة فى الانتخابات بفاعلية سيتم توفير وسائل المواصلات لنقل الناخبين لمقرات اللجان مجانًا للتسهیل عليهم، إضافة إلى تجهيز أماكن مناسبة للإنتظار أمام مقار اللجان الانتخابية، وأخرى خاصة بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ولجان خاصة للمرأة.

وأكدت الانتهاء من تجهيز كشافات الإضاءة وفحص صلاحيتها وكافة وسائل ومعدات الحماية المدنية وتجهيز دورات المياه وصيانتها ونظافتها وتوافر طفايات حريق مع وجود عناصر مدربة على استخدامها، كما تم توفير كراسى ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء المدرسة لراحة كبار السن مع تدبير كرسي متحرك بكل مقر واختيار مقر لجان التصويت الفرعية بالدور الأرضی مراعاة لظروف كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة ومراجعة أعمال الإنارة داخل غرف اللجنة الرئيسية وتوفير المياه.

لافتةً إلى أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوي والطوارئ بقطاعات الصحة والإسعاف والحماية المدنية، مع عدم السماح بأى أجازات خلال يومي الانتخابات.