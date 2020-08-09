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وزير التعليم العالي: سنطبق "التعليم الهجين" في العام الدراسي الجديد

كتب:

محمد مجدي
01:47 م | الأحد 09 أغسطس 2020
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنَّ نظام التعلم الجديد الذي سيطبق في الجامعات خلال العام الدراسي الجديد، سيقوم على المزج بين التعلم وجهاً لوجه، والتعلم عبر الإنترنت، حيث تم اعتماده على نطاق واسع عبر التعليم الجامعي مع إشارة بعض العلماء في الخارج إلى أنَّه "النموذج التقليدي الجديد للتعليم" أو "الوضع الطبيعي الجديد للتعلم".

عبدالغفار: نظام التعلم الجديد سيقوم على المزج بين التعلم وجهاً لوجه وعبر الإنترنت

وأضاف "عبدالغفار"، في تصريحات له عقب استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، له بحضور وزير التربية والتعليم منذ قليل، أن العام الدراسي الجديد سيشهد تطبيق "التعليم الهجين".

عبدالغفار: كل جامعة ستعمل على تقييم بنيتها التحتية خلال شهري أغسطس وسبتمبر

وأوضح أنَّ كل جامعة ستعمل على تقييم بنيتها التحتية خلال شهري أغسطس وسبتمبر، وموقف الانتهاء من كل التجهيزات ومتطلبات البنية التحتية لمراكز الاختبارات الإلكترونية وتذليل أي عقبات تعوق سرعة إنجاز الأعمال.

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