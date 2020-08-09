التعليم العالي: "الإعلام" تتصدر رغبات الطلاب في اختبارات القدرات

قال السيد عطا، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على التنسيق: إن كليات الإعلام تصدرت المرتبة الأولى كأعلى نسبة تسجيل من قبل طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات، ومن بعدها جاءت كليتي التربية الفنية والفنون الجميلة؛ لافتًا إلي أن الموقع الإلكتروني للوزارة يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي رغبات الطلاب.

وأوضح عطا، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن هناك متابعة دورية من قبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، لأعمال اختبارات القدرات بالجامعات، مؤكدًا أن هناك تعليمات بضرورة تذليل العقبات أمام الطلاب أثناء فترة الاختبارات أو التسجيل أو الاستفسار بمقر المكتب الرئيسي للتنسيق.