مكرم: أتمنى أن تكون المشاركة كبيرة في الانتخابات بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن قراءتها للمشهد الانتخابي في الخارج ونسبة المشاركة، تقول أنه بالتأكيد لن يكون مثل ما كان المواطن يدلي بصوته بنفسه في السفارات أو القنصلية، لكن أؤكد أن التصويت حق للمصري ولابد من استخدام حقه، وأتمنى أن المشاركة تكون كبيرة.

وأضافت مكرم في تصريحات صحفية لها، اليوم، أن مشاركة ‏المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ في هذه النسخة يعكس اهتمام الدولة المصرية ‏بالكتلة التصويتية للمصريين بالخارج، باعتبار المشاركة حقًا دستوريًا أصيلًا لكل مصري ‏بالخارج، مضيفة أن العملية التصويتية تتم عبر البريد السريع فقط، في تجربة تحدث لأول مرة، ‏وهو ما يتم تقييمه من جانب وزارة الهجرة بالتنسيق مع الجهات المعنية‎.