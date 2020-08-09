مصريون بالخارج يصوتون في انتخابات "الشيوخ": واجب وطني

حرص عدد من أبناء كفر الشيخ المقيمون بمختلف دول العالم، على التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، من خلال إرسال خطابات بالبريد السريع إلى مقار القنصليات والسفارات.

وقال هاني شاكر، من مركز دسوق التابع لمحافظة كفر الشيخ، ويعمل في إحدى شركات البترول بالكويت، إنه حرص على المشاركة لأهمية مجلس الشيوخ في سن القوانين والتشريعات، مضيفاً أنه سًجل اسمه وفقاً لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف أنه حرص على الوقوف مبكراً أمام البريد في طوابير ممتدة، حتى تمكن من إرسال صوته بالبريد السريع، حيث حرص على الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات واختار أيقونة تصويت الخارج.

من جانبه أكد حمادة جمال، أحد أبناء كفر الشيخ المقيمين بمنطقة الدمام في السعودية، على التصويت بالبريد السريع، مشيراً إلى أنه قطع نحو 20 كيلو متراً منذ الصباح الباكر إلى منطقة البريد ليقوم بإرسال تصويته.

وأضاف: "حرصت على التصويت لوجود أحد المرشحين قريب لعائلتي في كفر الشيخ، فذهبت واثنين من أصدقائي للبريد للتصويت، وقمت باختيار 3 مرشحين بالنظم الفردي وقائمة واحدة، وحرصت على التسجيل من أجل المشاركة لأنها واجب وطني".