الكهرباء تطور 27 هندسة لتحسين الخدمة لـ 3 ملايين مشترك بالإسكندرية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نجاح شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء والتى يبلغ عدد المشتركين بها 3 ملايين مشترك فى تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين الخدمة للمشتركين، ما أدى إلى انخفاض معدل الأعطال للجهد المنخفض بنسبة تصل إلى 15% عن الفترة المناظرة.

وأشارت الوزارة إلى تطوير 27 هندسة في نطاق الشركة (تطوير المقر، وتطوير فني وتجاري) حيث تم تطوير 7 مقرات (سيدي بشر – سابا باشا – سموحة – الإبراهيمية – وسط المدينة – العامرية – الهانوفيل) أكدت الوزارة قيام الشركة بالعمل على الانتهاء من تنفيذ برنامج الشباك الواحد للحد من تردد العميل على مختلف الإدارات بتطوير مركز خدمة عملاء "وسط المدينة، وسموحة وذلك بتوفير شاشات العرض الإليكترونية ونظام الإستدعاء الآلي"، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية فى جميع إدارات الشركة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعقيم المستمر حفاظاً على سلامة العملاء والعاملين.

جدير بالذكر أن شركة الإسكندرية لتوزيع الهرباء تقوم بخدمة جمهور المشتركين فى نطاق محافظة الإسكندرية من منطقة أبى قيرشرقا حتى مدينة الحمام غربا بمساحة 2900 كم مربع.