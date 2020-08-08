رفع كفاءة شبكة الكهرباء في أسوان لخدمة 540 ألف مشترك

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نجاح قطاع أسوان، والذي يبلغ عدد المشتركين به 540 ألف مشترك؛ في تحقيق عدد من الإنجازات بتنفيذ أعمال توسع وإحلال؛ لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة، وتحسين الخدمة للمشتركين.

وأوضحت الوزارة أنه جرى استبدال خطوط جهد متوسط هوائية تمثل خطورة على المواطنين، ضمن خطة الدولة بإجمالي 88 عملية بأطوال كابلات 36 كم بتكلفة، تبلغ 33 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه جرى الانتهاء من الأعمال المدنية لـ8 مراكز خدمة عملاء، والانتهاء من تركيب تجهيزات شاشات ومعدات منظومة الانتظار الرقمي لـ4 مراكزخدمة، وتركيب مركزي خدمة عملاء، وتحديث برنامج خدمة الشباك الواحد لمركزي خدمة عملاء.