تقسيم طلاب الجامعات لمجموعات دراسية صغيرة في العام الجديد

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ جداول الدراسة في العام الجامعي الجديد ستشهد تكامل تام بين التعليم عن بعد والتعليم في مقر الجامعة.

وأضاف عبدالغفار، في تصريحات صحفية عنه قبل قليل، عقب استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، له، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لمناقشة تصورات العام الدراسي الجديد، أنّه سيتم تقسيم الطلبة لمجموعات تدريسية صغيرة، ويكون الحضور في الكليات العلمية والكليات النظرية لأيام محددة، سيتم إعلانها.

وخلال الاجتماع، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ نتائج القرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للتصدي لخطر جائحة كورونا، تهدف لتطبيق أفكار تحقق مبدأ التباعد الاجتماعي لضمان استمرار العملية التعليمية، دون أن تتأثر سلبًا بقرار إغلاق المؤسسات التعليمية، وارتكزت هذه الأفكار على التقنيات الحديثة من خلال التعلم عن بعد.

وأشار عبدالغفار إلى أنّه بعد مرور فترة زمنية كافية من تطبيق نظام التعلم عن بعد، كان هناك حاجة لتقييم التجربة للوقوف على أهم التحديات التي ينبغي مجابهتها في المستقبل، من خلال إجراء دراسة استقصائية شارك فيها مجموعة من القيادات العليا بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري، والطلاب المصريين والوافدين، واستهدفت تقييم التجربة المصرية للتعليم عن بعد، وقياس رضا الأطراف المعنية، ووضع تصور متكامل لخطة عمل مستقبلية، إذ أوضحت النتائج ارتفاع نسبة قبول المشاركين في الدراسة الاستقصائية لفكرة التعليم المدمج.