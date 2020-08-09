جيش الاحتلال: إطلاق نار على قوة عسكرية بالقرب من جدار غزة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم، إن قوة عسكرية إسرائيلية تعرضت لإطلاق نار على مقربة من الجدار الحدودي المحاذي لقطاع غزة، دون وقوع إصابات، وفقًا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وأوضح المتحدث الإسرائيلي، أن قوة عسكرية هرعت إلى المنطقة الحدودية المحاذية لوسط قطاع غزة، بعد سماع طلقات نارية باتجاه عمال الجدار الأرضي، بينما تعرضت القوة لنيران من القطاع دون وقوع إصابات.

في حين جرى إغلاق الطرق القريبة من الحدود في تجمع مستوطنات "أشكول"، وجرى منع المستوطنين من الدخول للأراضي المحاذية للحدود.

وكانت القناة "13" الإسرائيلية، قالت في وقت سابق، إن أصوات إطلاق نار سمعت على مقربة من العمال الذين يعملون على بناء الجدار الأمني حول قطاع غزة، قبالة منطقة وسط القطاع دون وقوع إصابات.

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن أعمال تشييد الجدار توقفت مؤقتًا إلى حين استيضاح مصدر إطلاق النار، بينما يجري فحص إمكانية أن يكون مصدر الصوت صادرًا عن ميدان رماية قريب.

وأوضحت مصادر أن جيش الاحتلال طلب من المزارعين الإسرائيليين إخلاء المناطق الزراعية إلى حين تبيان مصدر إطلاق النار.

ونقلت مصادر عبرية، عن قرار لتجمع مستوطنات أشكول، بإغلاق جميع الطرق المؤدية لمنطقة السياج، ومنع الجميع من الاقتراب منها بمن في ذلك المزارعون، مشيرة إلى أنه لا يوجد إصابات في الحدث.

وقالت "صفا" إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل دخانية باتجاه أراضي المواطنين في المنطقة.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أراضي زراعية وموقعًا شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن مدفعية الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي في محيط موقع "كيسوفيم" العسكري الإسرائيلي جنوب شرق دير البلح أطلقت عدة قذائف صوب أراضي المواطنين الزراعية وموقع في المنطقة، ما أدى إلى تدمير الموقع واشتعال النيران فيه، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وتتعمد قوات الاحتلال استهداف الأراضي الزراعية والمزارعين في المناطق الحدودية شرق وشمال القطاع بشكل يومي.