توقف العمل بالجدار الأمني شرق غزة بعد سماع أصوات إطلاق نار

قالت القناة "13" الإسرائيلية، إن أصوات إطلاق نار سمعت على مقربة من العمال الذين يعملون على بناء الجدار الأمني حول قطاع غزة، قبالة منطقة وسط القطاع، دون وقوع إصابات، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن أعمال تشييد الجدار توقفت مؤقتًا إلى حين استيضاح مصدر إطلاق النار، بينما جرى فحص إمكانية أن يكون مصدر الصوت صادر عن ميدان رماية قريب.

وأوضحت مصادر، أن جيش الاحتلال، طلب من المزارعين الإسرائيليين، إخلاء المناطق الزراعية إلى حين تبيان مصدر إطلاق النار.

ونقلت مصادر عبرية، عن قرار لتجمع مستوطنات أشكول، بإغلاق جميع الطرق المؤدية لمنطقة السياج، ومنع الجميع من الاقتراب منها بما في ذلك المزارعين، مشيرة إلى أنه لا يوجد إصابات في الحدث.

وأوضحت "صفا"، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل دخانية باتجاه أراضي المواطنين في المنطقة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 3 أسرى فلسطينيين محررين من بلدة "فقوعة" شرق مدينة جنين.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسرى المحررين، عقب دهم منازلهم، وتفتيشها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأصيب مواطن فلسطيني بجروح، اليوم، عقب استهداف مركبته بالحجارة من قبل مستوطنين على الطريق الواصل بين نابلس وقلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمالي الضفة غسان دغلس، إن مستوطني "يتسهار" هاجموا مركبات المواطنين ورشقوها بالحجارة على الطريق الالتفافي بالقرب من قرية بورين، الأمر الذي أدى إلى إصابة أحدهم من بلدة حجة شرق قلقيلية بجروح، نقل على إثرها لمستشفى درويش نزال الحكومي، لتلقي العلاج، ووصفت إصابته بالطفيفة.