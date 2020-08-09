وكيل معهد الأراضي: لدينا خطط وأفكار طموحة تلبي احتياجاتنا من المياه

قال الدكتور علي إسماعيل، وكيل معهد الأراضي والمياه، إن المياه هي الحياة وبدونها لا يوجد أي نوع من التنمية، ويجب علينا التفكير بشكل جدي من خلال وجود مشاريع "المشروع القومي للمياه"، وأن مواردنا الأساسية من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب والطلب الحالي على المياه 75 مليار.

وأضاف إسماعيل، خلال مداخلة عبر زووم، مع الإعلامي حسام الدين حسين، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أنه في عام 2050 سنحتاج إلي حوالي 90 مليار متر مكعب من المياه، وأن هناك نمو سكاني حوالي 2% سنويا مما يجعل حجم الطلب الموجود كبير، وأن نصيب الفرد من المياه اليوم أصبح يتراجع نظرا للزيادة السكانية.

وأكد، أنه يجب أن يكون لدينا خطط وأفكار طموحة تلبي إحتياجاتنا من المياه وذلك مع زيادة عدد السكان والتفكير في الاستخدام الأمثل للمياه خاصة وأن الزراعة تستهلك 80% من مياه نهر النيل، ومن هنا جاء البرنامج القومي لتطوير الري بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير نظم الري في مصر خلال فترة محدودة.

واستكمل، أن رئيس الوزراء وضع خطة ومن خلالها قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتطوير منظومتين وتطوير منظومة الترع بشكل أساسي، والري الحقلي والذي يعمل على ترشيد استهلاك المياه من خلال الري بالرش والتنقيط وعدم غمر الأراضي كما كان يحدث قبل ذلك.