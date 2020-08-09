عبدالغفار: التصديق على جامعة أهلية في شرق السويس وأخرى بالإسماعيلية

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا لمشروع الجامعات الأهلية.

وأضاف خلال اجتماع لجنة التعليم أنه تم تصديق ببدء عمل جامعة أهلية في شرق السويس وجامعة أهلية في شرق الإسماعيلية.

وأضاف أنه من الضروري عدم تكرار البرامج في الجماعات الأهلية بحيث تكون برامجها متوافقة مع متطلبات سوق العمل.

ولفت أن هناك شراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تموين منظومة الجامعات الأهلية، موضحا أن الحكومة تقدم مساعدات من خلال الأبنية والاقتراض.