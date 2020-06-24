التعليم: استبعاد رئيس لجنة المنيرة الامتحانية لظروف مرضية

أعلن الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام الامتحان، استبدال رئيس لجنة مدرسة المنيرة التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية بعد التحقق من عدم قدرتها على تقدير الحالة المرضية للمعلمة "أ.م" في أول أيام امتحانات الثانوية العامة.

ووجه رئيس عام الامتحانات رؤساء اللجان بالتنبيه على الملاحظين بأنه في حالة ثبوت أو اكتشاف أي حالة غش سوف يطبق قانون الغش "قانون 73 لسنة 2017 بتعديل القانون رقم 101 لسنة 2015، والقرار الوزاري رقم 34 بتاريخ 15 فبراير 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه" على جميع الأطراف المعنية.

وأكد "حجازي" على أنه ليس شرطًا أن يكون نموذج البوكليت الذي يتسلمه الطالب في امتحان مادة هو نفسه في جميع أيام الامتحانات، مشيرا إلى أن لرئيس اللجنة سلطة تقدير الموقف في قبول اعتذار الطلاب المتأخرين عن الحضور في الساعة 9 صباحًا لأسباب قهرية حالت دون وصولهم إلى اللجنة في الموعد المحدد.