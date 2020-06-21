 تعرف على رسالة رئيس لجنة التعليم بالبرلمان إلى أهالي وطلاب الثانوية

وجه النائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، رسالة إلى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة الذين بدأوا أداء الامتحانات في ظل هذه الظروف، بضرورة الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وعدم التكدس أمام اللجان وتوجيه الطلاب إلى مغادرة مقر اللجنة فور الانتهاء من أداء الامتحان وعدم الوقوف مع زملائهم للمراجعة أو التجمع كما يحدث.

ودعا سامي هاشم، في تصريحات للمحررين البرلمانين إلى ضرورة اهتمام الأهالي بأبنائهم بتقديم الرسائل الإيجابية، وتشجيعهم وإبعادهم عن التوتر والقلق.

وطالب هاشم أيضا الأهالي والطلاب إلى التعاون ومساندة الدولة أيضا في إنجاح الامتحانات في ظل هذه الظروف والحفاظ على الجميع من معلمين وطلاب والخروج بتجربة ناجحة.

وبدأت، اليوم، امتحانات الثانوية العامة في مادة اللغة العربية في أول يوم بامتحانات الثانوية العامة 2019-2020 حيث يؤدي الطلاب الامتحان من العاشرة صباحا.