سياحة الإسكندرية: 50 شركة تنظم رحلات شهر العسل إلى بالي في 2021

اجتمع مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، اليوم، مع حلمي فوزي السفير الإندونيسي بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث التعاون السياحي المشترك مع الشركات السياحة المصرية.

وقال علي المانسترلي رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إنّ الاجتماع شهد الاتفاق على سفر نحو 50 شركة سياحة مطلع العام المقبل لإندونسيا، وتحديد لمدينة بالي الأشهر في العالم باستضافة الأزواج حديثي الزواج لقضاء شهر العسل، لمشاهدة المدينة على الطبيعة، التي يقبل عليها آلاف الشباب المصري سنويا، والنظر في إمكاناتها ومحاولة نقل التجربة للعديد من المدن السياحية المصرية.

وأضاف المانسترلي، لـ"الوطن"، أنّ الاجتماع تطرق إلى سبل زيادة حركة السياحة البينية بين مصر وإندونسيا، خاصة أنّ الاخيرة تبدأ الشهر المقبل استقبال السياح الأجانب بذات الضوابط التي اعتمدتها مصر يوليو الماضي، لاستقبال السياح الأجانب، وبإجراء تحليل "بي سي آر" لهم للتأكد من عدم حملهم لفيروس كورونا.

ولفت إلى أنّ الحركة السياحية الوافدة من إندونيسيا إلى مصر ارتفعت بشكل جيد خلال 2019، بالتزامن مع زيادة الحركة الوافدة من الشباب المصري لمدينة بالي الإندونيسية لقضاء شهر العسل، مشيرا إلى التطرق أيضا لبرامج "العمرة بلس" والتي تسمح للمعتمرين الإندونسيين بقضاء بضعة أيام في مصر للسياحة، قبل أو بعد أدائهم للعمرة.