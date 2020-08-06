"السياحة": لا زيادة بنسب استقبال الفنادق للزوار عن 50%

قالت غادة شلبي، نائب وزيرالسياحة والآثار لشؤون السياحة، إنه لا نية حاليا لزيادة نسب استقبال الزوار بالفنادق عن التي حددها مجلس الوزراء والمقررة بـ 50% من السعة القصوى للفندق، وذلك للحفاظ على السمعة الجيدة التي اكتسبتها المنشآت الفندقية والسياحية في تطبيق كل الإجراءات الصحية والوقائية، فضلا عن أن نسب الأشغال بالفنادق منذ بداية التشغيل لم تصل إلى 100%.

وأضافت لـ "الوطن" أنه حال ارتفعت الحركة السياحية الوافدة خلال الفترة المقبلة تزامنا مع انخفاض نسب الإصابة بفيروس كورونا فقد تخرج توصيات من الوزارة بزيادة نسب استقبال الزوار بالفنادق مع استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، نافية صدور قرار قريب بإعادة تشغيل قاعات الأفراح والمناسبات بالمنشآت الفندقية.

وأشارت شلبي إلى أن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر تسير بوتيرة تصاعدية بطيئة إلا أنها واثقة ومحسوبة بشكل جيد، لافتة إلى أن "السياحة" تركز حاليا على الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية وأهمها الحصول على ثقة السياح الذين زاروا مصر منذ بداية الرحلات يوليو الماضي.

وأوضحت أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير مسار العائلة المقدسة ليصبح جاهزا لاستقبال السياح فضلا عن العديد من المواقع الأثرية والدينية التي ستصبح أماكن لجذب السائحين من مختلف دول العالم.