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فيديو.. الهجرة تنشر الأغنية الرسمية لـ"مراكب النجاة" بصوت محمد فؤاد

كتب:

نرمين عفيفي
02:40 م | الأحد 09 أغسطس 2020
الفنان محمد فؤاد

الفنان محمد فؤاد

نشر الحساب الرسمي لوزارة الهجرة المصرية، فيديو لأغنية تتناول مشكلة الهجرة غير الشرعية، وخسائرها وأخطارها على كل من يلجأ لها.

تحمل الأغنية اسم "يا راسم حلم مش محسوب"، وهي الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لمكافحة الهجرة غير الشرعية، أداء الفنان الكبير محمد فؤاد والتعليق الصوتي للفنان القدير أحمد فؤاد سليم.

يذكر أنّ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، جاءت بتكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة الهجرة، في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، الذي عقد في ديسمبر 2019.

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