محامي سما المصري يدفع بمخالفة حكم حبسها لأمر الإحالة

استمعت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، لمرافعة المحامي أشرف ناجي، دفاع المتهمة سما المصري، خلال جلسة نظر الاستئناف المقدم منها على حبسها 3 سنوات، في قضية التحريض على الفسق.

ودفع المحامي بمخالفة حكم أول درجة لأمر الإحالة الصادر من النيابة، كما أنه لم يبين الواقعة الموجبة للعقوبة، فضلاً عن أن الحكم افترض وجود اعتراف المتهمة وهو ما لم يحدث، على حد قوله.

وأضاف: بالنسبة لفيديو "البانيو"، الذي تظهر فيه موكلته، فإن موكلته تقدمت بشكوى ضد الإعلامية علا شوشة، التي نشرت الفيديو دون إذنها، بتاريخ 30 أغسطس 2018.

وشرح المحامي موقف كليب "بلاش من تحت يا حودة"، قائلاً إن موكلته تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد شخص نشره، مؤكدًا أنها تقدمت ببلاغ حمل رقم 19 أحوال لسنة 2016، ضد مجهولين أنشأوا صفحات باسمها، وجرى حفظه.

وأشار المحامي في مرافعته، إلى أن موكلته سما المصري، حررت محضرًا ضد ريهام سعيد بتاريخ 11 مارس 2019، تتهمها بتحرض صفحات على نشر فيديوهات وصور مفبركة لها، وقدّم صورة رسمية من المحضر.

وبدأت المحكمة الجلسة، بعد وصول المتهمة من محبسها، مرتدية كمامة طبية.. وكانت محكمة أول درجة عاقبت المتهمة بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، لإدانتها بالاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق.