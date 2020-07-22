الحكم على سما المصري بتهمة سب وقذف ريهام سعيد 27 أغسطس

قررت المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، حجز محاكمة سما المصري، لاتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، لجلسة 27 أغسطس المقبل، للحكم.

وأوضح أمر إحالة المتهمة في قضية السب والقذف، وحملت رقم 535 لسنة 2020، أنها وفي غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة، قذفت المجني عليها ريهام سعيد، بأن أسندت لها أمورا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها.

وتضمن هذا الأمر طعناً فى عرضها، وذلك بأن ظهرت في مقطع مصور ووجهت للمجنى عليها العبارات المبينة وصفاً بالأوراق، وأرسلت هذا المقطع لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب" على النحو المبين بالتحقيقات.