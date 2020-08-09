وزير قطاع الأعمال: نعمل على دمج 32 شركة في 5 مجالات

قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنّ هناك تنسيق تام مع جهاز الخدمة الوطنية والشركة القابضة للغزل، لاختيار المعدات والاستفادة منها لخدمة مصانع القطاع في المحلة، كفر الدوار، وحلوان.

وأضاف توفيق، خلال لقاء مع كاميرا برنامج "درع الوطن"، المذاع على فضائية Ten، أنّ المصانع الموجودة لدينا تعمل بـ20% من طاقة وزارة قطاع الأعمال، وهناك خطة طموحة لإعادة هيكلة كاملة للماكينات والمصانع والشركات.

وتابع أنّه يتم دمج 32 شركة للغزل والنسيج، الصباغة، التجهيز، الملابس الجاهزة، والحليج، وهناك تحديات كبيرة بخلاف تحديث الماكينات، مضيفا: "نعمل من خلال منظومة إدارية جديدة وتدريب وتغيير في الإدارة والتشريعات واللوائح، لنستطيع تحقيق عائد".

واستكمل أنّه جرى تغيير 5 إدارات من إجمالي 10 من الكيانات التي ستبدأ العمل، وسيكون هناك تدريب بشكل كامل للعمالة، لافتا إلى أنّ الماكينات القديمة لن تعمل جميعها وسيتم تخريد نصفها.