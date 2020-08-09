مركز الثقافة السينمائية يعرض 4 أفلام الأربعاء المقبل

ضمن برنامج "عودة الروح" الذي يقدمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، يعرض مركز الثقافة السينمائية بالمركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، 4 أفلام للسينما المستقلة في السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل 12 أغسطس الجاري، بمقر مركز الثقافة السينمائية 36 شارع شريف - القاهرة.

ويعرض المركز الفيلم التسجيلي "صدى صوت" للمخرجة رنا هاشم، والفيلم التسجيلي "حصالة" إخراج وجدى راشد والبطولة للفنانين "معتز السويفي وعايدة عبدالعزيز"، والفيلم الروائي القصير "إن عاش" للمخرج محمد عبدالكافي والبطولة للفنانين "حمادة بركات ومحمد يونس"، والفيلم التسجيلي "القرار" إخراج طارق الحايس.

ويحرص مركز الثقافة السينمائية بإشراف الناقد السينمائي مجدي الشحري، مدير عام المركز، باتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية، ويوجه دعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لمشاهدة الأفلام.