الإنتاج الثقافي يطلق مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية.. إليك الشروط

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، وضمن فعاليات مبادرة الوزارة "خليك في بيتك - الثقافة بين إيديك" التي أطلقتها الوزارة في مارس الماضي، يعلن قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، عن الموسم الثالث من مسابقة " أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب.

تجري المسابقة في فروع "الغناء - التلحين - التأليف - التوزيع الموسيقي"، ويقدم القطاع هذا العام خمس جوائز مالية، المركز الأول 20 ألف جنيه، والمركز الثاني 15 ألف جنيه، والمركز الثالث 10 آلاف جنيه، والمركز الرابع 7 آلاف جنيه، والمركز الخامس، 5 آلاف جنيه.

وشروط المسابقة هي ألا يقل عمر المتسابق عن 18 عاما ولا يزيد عن 45 عاما، وأن يكون مصري الجنسية، ويحق للمتسابق التقدم بعملين فقط، مدة الأغنية لا تقل عن 4 دقائق ولا تزيد عن 10 دقائق، ويقدم المتسابق إقرارا موقعا من جميع عناصر العمل بالموافقة على التسابق، وألا يكون المتسابق قد فاز عن العمل المقدم في المسابقة من أي جهة أخرى من قبل.

يقدم العمل الفني كامل عبارة عن أغنية وطنية "كلمات - لحن - غناء" بصيغة MP3 ويرسل مع استمارة المشاركة على البريد الالكترونى التالى: anaelmaasry2020@gmail.comوآخر موعد لاستقبال الأعمال 1 أغسطس 2020، وتعرض الأعمال الفائزة على قناة اليوتيوب لوزارة الثقافة.

جدير بالذكر أن قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، يطلق الموسم الثالث للمسابقة، بعد النجاح الكبير الذي حققته المسابقة في موسمها الأول والثاني، وقد فاز فيهما 10 أعمال وطنية لشباب المطربين" رباب ناجي، شريف عبدالمنعم، منار الشاذلي، أميرة رضا، آية عبدالله، محمد صلاح محمد، مؤمن أحمد خليل، نادين أحمد العمروسي، رانيا حافظ، حسني متولي المعاون"، بحضور كوكبة كبيرة من الشخصيات الهامة وقيادات وزارة الثقافة ورجال الصحافة والإعلام، وضمت لجان التحكيم نخبة من نجوم التلحين والشعر والغناء "الفنان مدحت صالح، مغنية الأوبرا تحية شمس الدين، الشاعر عوض بدوي، الموسيقار هاني شنودة، المطرب محمد الحلو، الموسيقار راجح داوود، الشاعر تامر حسين، الملحن عمرو مصطفى، الفنانة مي فاروق" .