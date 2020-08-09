نائبة: "قوى عاملة النواب" تناقش تعديل قانون الخدمة المدنية الأحد

قالت مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنّ لجنة القوى العاملة برئاسة جبالي المراغي، قررت عقد اجتماعين الأحد المقبل، لاستكمال نظر مشروع قانون قدمته النائبة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وكانت عطوة تقدمت بتعديلات قانون الخدمة المدنية ومناقشة أزمات العاملين على حساب الصناديق الخاصة، الذين يعانون تمييزا بينهم وبين زملائهم في العمل في الحقوق المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية من نقل وندب وترقيات وخلافه، بسبب حصر الحقوق للموظفين التابعين لميزانيات الوحدات الإدارية فقط، لذا يستوجب الأمر تعديل تشريعي يبيح عملية النقل والندب مع اختلاف الحسابات.

ويهدف القانون للسماح بندب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة داخل الجهاز الإداري أسوة بزملائهم، والسماح بالندب والنقل بين حسابات الصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحداتوالى نص القانون.

مشروع تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016

المادة الأولى: مادة مستحدثة: يجوز انتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة لأي من وحدات الجهاز الإداري، كما يجوز أن يكون الانتداب والنقل من حساب الصناديق الخاصة الى حساب موازنة الوحدة.

المادة الثانية: مادة مستحدثة: يحق للعاملين على حساب الصناديق الخاصة، الحقوق والمزايا التي أقرها القانون للموظفين على حساب موازنة الوحدة.

المادة الثالثة: يبصم هذا القانون وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره.