وزير الرياضة: دعمنا لكل الشباب يمتد إلى جميع المحافظات

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب والرياضة تقدم كل الدعم للشباب المصري يمتد إلى جميع المحافظات، مشيرا إلى ضرورة وأهمية انضمام شباب محافظة الشرقية للأنشطة التي تقدمها الوزارة أو الأنشطة التي تنفذ داخل مراكز الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

جاء ذلك اليوم خلال لقاء الوزير مع وفد من شباب محافظة الشرقية في إطار اجتماعاته الدورية التي يقوم بها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للاستماع إلى آراء الشباب في مختلف المحافظات.

والتقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشباب من محافظة الشرقية للاستماع إلى مشاكلهم وآرائهم من أجل تطوير المجالات المختلفة بالمحافظة.

واستمع صبحي إلى المبادرات المقدمة من الشباب بالإضافة إلى مشاكل الشباب التي قاموا بطرحها من أجل العمل على تطوير القطاع الشبابي والرياضي بالمحافظة، وكذا آرائهم في الخدمات التي تقدمها الوزارة في المحافظة.

حضر اللقاء رمزي هندي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، ومصطفى منصور وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، والدكتور يوسف الورداني مساعد الوزير لبناء القدرات، ومحمد الصفطي مدير عام التخطيط بوزارة الشباب والرياضة، ومحمد حسن معاون الوزير لبناء القدرات الشبابية.